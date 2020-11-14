Мартинс Кигурс
№49
Полузащитник
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Команда
Лиепая
Возраст
24
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.11.2020 14 нояб. 2020 сб 20:00
Латвия
1 : 1
Фарерские острова
77'
77'
77'
14.11.2020 14 нояб. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига D, 5 тур
Латвия
1
Фарерские острова
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига D, 5 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Латвия
0 : 1
Мальта
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
минуты: 64' - 90'
Лига наций. Лига D, 4 тур
Латвия
0
Мальта
1
минуты: 64' - 90' / Лига наций. Лига D, 4 тур
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
Мальта
1 : 1
Латвия
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига D, 2 тур
Мальта
1
Латвия
1
был в запасе
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 19:00
Латвия
0 : 0
Андорра
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 19:00
минуты: 81' - 90'
Лига наций. Лига D, 1 тур
Латвия
0
Андорра
0
минуты: 81' - 90' / Лига наций. Лига D, 1 тур