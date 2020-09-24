Kevin Žižek
№27
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
Мура 05
1 : 5
ПСВ
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мура 05
1
ПСВ
5
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:15
Мура 05
3 : 0
Орхус
72', 90'
72', 90'
72', 90'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:15
72', 90'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Мура 05
3
Орхус
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
10.09.2020 10 сент. 2020 чт 20:30
Нымме Калью
0 : 4
Мура 05
17', 27'
17', 27'
17', 27'
10.09.2020 10 сент. 2020 чт 20:30
17', 27'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Нымме Калью
0
Мура 05
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд