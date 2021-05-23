Kevin Mouanga
№34
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Анжер
1 : 2
Лилль
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Анжер
1
Лилль
2
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Марсель
3 : 2
Анжер
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3
Анжер
2
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Анжер
3 : 0
Дижон
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
3
Дижон
0
был в запасе