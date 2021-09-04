Ронан Кертис

№11
Полузащитник
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Команда
Портсмут
Гражданство
Ирландия
Возраст
26
Рост
182
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021
Турнир:
04.09.2021 04 сент. 2021 сб 19:00
Ирландия
1 : 1
Азербайджан
04.09.2021 04 сент. 2021 сб 19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Ирландия
1
Азербайджан
1
был в запасе