Олжас Керимжанов
№26
Защитник
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Команда
Жетысу
Возраст
32
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Украина
1 : 1
Казахстан
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Украина
1
Казахстан
1
был в запасе