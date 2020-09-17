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Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Игорь Акинфеев
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Леонардо Бонуччи
Кристиан Эриксен
Александр Ерохин
Андрей Лунев
Кевин Де Брюйне
Серхио Рамос
Россия
Италия
Англия
Украина
Нидерланды
Дания
Бельгия
Португалия
Испания
Аргентина
Франция
Спартак
Зенит
Реал
Манчестер Сити
Барселона
Ювентус
Ливерпуль
Динамо
ЦСКА
Челси
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
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Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
Евро-2020
Россия
Италия
Суперкубок России
Криштиану Роналду
Англия
Курбан Бердыев
РПЛ
Лига чемпионов
Лионель Месси
Станислав Черчесов
Украина
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
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Kennie Knak Chopart
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
19:30
Флора
2 : 1
КР Рейкьявик
60'
60'
60'
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Флора
2
КР Рейкьявик
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд