Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Головин
Денис Черышев
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Калиду Кулибали
Россия
Болгария
Северная Македония
Испания
Италия
Украина
Нидерланды
Франция
Финляндия
Англия
Португалия
Манчестер Сити
Наполи
Челси
Тамбов
Ювентус
Зенит
Спартак
Динамо
ЦСКА
ПСЖ
Рубин
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Лига чемпионов
РПЛ
Диего Марадона
Болгария
Неймар
Серия А
Антон Шунин
Лига Европы
Северная Македония
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Kenneth Vermeer
№23
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Рейнджерс
1 : 0
Фейеноорд
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Рейнджерс
1
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур