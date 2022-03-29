Арман Кенесов

№80
Полузащитник
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Ближайший матч
СКА-Хабаровск - Томь
Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Казахстан
Возраст
21
Рост
172
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
29.03.2022 29 марта 2022 вт 17:00
Казахстан
0(5) : 1(4)
Молдавия
29.03.2022 29 марта 2022 вт 17:00
был в запасе
Лига наций. Лига C, Финал
Казахстан
0
Молдавия
1
был в запасе
24.03.2022 24 марта 2022 чт 20:00
Молдавия
1 : 2
Казахстан
24.03.2022 24 марта 2022 чт 20:00
был в запасе
Лига наций. Лига C, Финал
Молдавия
1
Казахстан
2
был в запасе