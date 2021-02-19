Кенеди

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«Гранада» неожиданно вынесла «Наполи». Главный герой – бразилец из «Челси», три года бегающий по арендам
#Кенеди
Кобе вдохновляет футболистов. Игрок «Хетафе» вышел на матч в бутсах с его цитатой
#Кенеди