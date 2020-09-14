Keanu Staude
№10
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Статистика
Матчи
Сезон:
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 19:30
Вюрцбургер Кикерс
2 : 3
Ганновер-96
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 19:30
минуты: 65' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Вюрцбургер Кикерс
2
Ганновер-96
3
минуты: 65' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала