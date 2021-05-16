Данил Казанцев
№63
Полузащитник
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Команда
Химки
Возраст
20
Рост
187
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Химки
0 : 0
Сочи
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Химки
0
Сочи
0
был в запасе
10.05.2021 10 мая 2021 пн 19:00
Спартак
2 : 1
Химки
10.05.2021 10 мая 2021 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
2
Химки
1
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Химки
1 : 0
Урал
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Химки
1
Урал
0
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Химки
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2
Химки
1
был в запасе
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
Химки
1 : 0
Динамо
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Динамо
0
был в запасе
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 20:00
Краснодар
7 : 2
Химки
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 20:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
7
Химки
2
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
Урал
3 : 1
Химки
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
3
Химки
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 7 тур