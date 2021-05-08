Бека Кавтарадзе
№77
Нападающий
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Команда
Нижний Новгород
Возраст
21
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Чертаново
1 : 3
Нижний Новгород
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Чертаново
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Нижний Новгород
4 : 0
Спартак-2
49'
49'
49'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
49'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нижний Новгород
4
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 19:00
Нижний Новгород
1 : 2
Енисей
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Нижний Новгород
1
Енисей
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
Оренбург
2 : 1
Нижний Новгород
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Оренбург
2
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Нижний Новгород
2 : 0
Чайка
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нижний Новгород
2
Чайка
0
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Нижний Новгород
10'
10'
10'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 8:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Нижний Новгород
1 : 0
Велес
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
1
Велес
0
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
Балтика
1 : 2
Нижний Новгород
20'
20'
20'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Балтика
1
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 34 тур