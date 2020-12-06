Ханс Николусси Кавилья

№41
Полузащитник
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Ближайший матч
Ювентус - Венеция
Команда
Ювентус
Гражданство
Италия
Возраст
21
Рост
180
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Парма
0 : 0
Беневенто
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
0
Беневенто
0
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 22:45
Парма
0 : 0
Фиорентина
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0
Фиорентина
0
был в запасе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Парма
2 : 2
Специя
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2
Специя
2
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:45
Милан
2 : 2
Парма
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2
Парма
2
был в запасе
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 22:45
Дженоа
1 : 2
Парма
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1
Парма
2
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Рома
3 : 0
Парма
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
3
Парма
0
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
Удинезе
3 : 2
Парма
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
3
Парма
2
был в запасе