Каспер Дольберг
№25
Нападающий
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Команда
Ницца
Гражданство
Дания
Дата рождения
6 окт. 1997 (23) года
Рост
186
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Монолог Диаби: 18-летнего парня, которого выгнали из «Ниццы» за кражу часов более успешного одноклубника
#Ламин Диаби
02 октября 2019, 16:19
Форварда «Ниццы» Дольберга обокрал одноклубник. Не устоял перед часами за 70 тысяч евро
#Ницца
27 сентября 2019, 11:33