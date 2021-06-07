Kaspars Dubra
№4
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.06.2021 07 июня 2021 пн 21:45
Германия
7 : 1
Латвия
07.06.2021 07 июня 2021 пн 21:45
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Германия
7
Латвия
1
был в запасе