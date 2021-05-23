Фабиу Карвалью
№48
Полузащитник
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Команда
Фулхэм
Возраст
18
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Фулхэм
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Фулхэм
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Фулхэм
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 17:00
Саутгемптон
3 : 1
Фулхэм
75'
75'
75'
15.05.2021 15 мая 2021 сб 17:00
75'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
3
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
10.05.2021 10 мая 2021 пн 22:00
Фулхэм
0 : 2
Бернли
10.05.2021 10 мая 2021 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
0
Бернли
2
был в запасе