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Жезус Карвальо (Рейньер)
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Рейньер (Жезус Карвальо)
№20
Полузащитник
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Ближайший матч
Гройтер Фюрт - Боруссия
Команда
Боруссия
Гражданство
Бразилия
Возраст
20
Рост
185
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2021
2020/2021
2020
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы
германия. кубок
лига чемпионов
07.05.2022
07 мая 2022
сб
16:30
Гройтер Фюрт
-:-
Боруссия
07.05.2022
07 мая 2022
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гройтер Фюрт
-
Боруссия
-
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
16:30
Боруссия
3 : 4
Бохум
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия
3
Бохум
4
был в запасе
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
16:30
Боруссия
6 : 1
Вольфсбург
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия
6
Вольфсбург
1
был в запасе
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
19:30
Боруссия
1 : 4
РБ Лейпциг
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия
1
РБ Лейпциг
4
был в запасе
13.03.2022
13 марта 2022
вс
19:30
Боруссия
1 : 0
Арминия
13.03.2022
13 марта 2022
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия
1
Арминия
0
был в запасе
20.02.2022
20 февр. 2022
вс
19:30
Боруссия
6 : 0
Боруссия
20.02.2022
20 февр. 2022
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
6
Боруссия
0
был в запасе
15.12.2021
15 дек. 2021
ср
22:30
Боруссия
3 : 0
Гройтер Фюрт
15.12.2021
15 дек. 2021
ср
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
3
Гройтер Фюрт
0
был в запасе
04.12.2021
04 дек. 2021
сб
20:30
Боруссия
2 : 3
Бавария
04.12.2021
04 дек. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия
2
Бавария
3
был в запасе
20.11.2021
20 нояб. 2021
сб
17:30
Боруссия
2 : 1
Штутгарт
20.11.2021
20 нояб. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
2
Штутгарт
1
был в запасе
30.10.2021
30 окт. 2021
сб
16:30
Боруссия
2 : 0
Кельн
30.10.2021
30 окт. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия
2
Кельн
0
был в запасе
16.10.2021
16 окт. 2021
сб
16:30
Боруссия
3 : 1
Майнц
16.10.2021
16 окт. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия
3
Майнц
1
был в запасе
02.10.2021
02 окт. 2021
сб
16:30
Боруссия
2 : 1
Аугсбург
02.10.2021
02 окт. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия
2
Аугсбург
1
был в запасе
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
18:30
Боруссия
4 : 2
Унион
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
4
Унион
2
был в запасе
27.08.2021
27 авг. 2021
пт
21:30
Боруссия
3 : 2
Хоффенхайм
27.08.2021
27 авг. 2021
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия
3
Хоффенхайм
2
был в запасе
23.04.2022
23 апр. 2022
сб
19:30
Бавария
3 : 1
Боруссия
23.04.2022
23 апр. 2022
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бавария
3
Боруссия
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
08.04.2022
08 апр. 2022
пт
21:30
Штутгарт
0 : 2
Боруссия
08.04.2022
08 апр. 2022
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
0
Боруссия
2
был в запасе
20.03.2022
20 марта 2022
вс
21:30
Кельн
1 : 1
Боруссия
20.03.2022
20 марта 2022
вс
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1
Боруссия
1
был в запасе
16.03.2022
16 марта 2022
ср
20:30
Майнц
0 : 1
Боруссия
16.03.2022
16 марта 2022
ср
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Майнц
0
Боруссия
1
был в запасе
27.02.2022
27 февр. 2022
вс
19:30
Аугсбург
1 : 1
Боруссия
27.02.2022
27 февр. 2022
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Аугсбург
1
Боруссия
1
был в запасе
13.02.2022
13 февр. 2022
вс
17:30
Унион
0 : 3
Боруссия
13.02.2022
13 февр. 2022
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Унион
0
Боруссия
3
был в запасе
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