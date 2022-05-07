Рейньер (Жезус Карвальо)

№20
Полузащитник
Подписаться
Ближайший матч
Гройтер Фюрт - Боруссия
Команда
Боруссия
Гражданство
Бразилия
Возраст
20
Рост
185
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
Гройтер Фюрт
-:-
Боруссия
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гройтер Фюрт
-
Боруссия
-
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
Боруссия
3 : 4
Бохум
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия
3
Бохум
4
был в запасе
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:30
Боруссия
6 : 1
Вольфсбург
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия
6
Вольфсбург
1
был в запасе
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 19:30
Боруссия
1 : 4
РБ Лейпциг
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия
1
РБ Лейпциг
4
был в запасе
13.03.2022 13 марта 2022 вс 19:30
Боруссия
1 : 0
Арминия
13.03.2022 13 марта 2022 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия
1
Арминия
0
был в запасе
20.02.2022 20 февр. 2022 вс 19:30
Боруссия
6 : 0
Боруссия
20.02.2022 20 февр. 2022 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
6
Боруссия
0
был в запасе
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 22:30
Боруссия
3 : 0
Гройтер Фюрт
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
3
Гройтер Фюрт
0
был в запасе
04.12.2021 04 дек. 2021 сб 20:30
Боруссия
2 : 3
Бавария
04.12.2021 04 дек. 2021 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия
2
Бавария
3
был в запасе
20.11.2021 20 нояб. 2021 сб 17:30
Боруссия
2 : 1
Штутгарт
20.11.2021 20 нояб. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
2
Штутгарт
1
был в запасе
30.10.2021 30 окт. 2021 сб 16:30
Боруссия
2 : 0
Кельн
30.10.2021 30 окт. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия
2
Кельн
0
был в запасе
16.10.2021 16 окт. 2021 сб 16:30
Боруссия
3 : 1
Майнц
16.10.2021 16 окт. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия
3
Майнц
1
был в запасе
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 16:30
Боруссия
2 : 1
Аугсбург
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия
2
Аугсбург
1
был в запасе
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 18:30
Боруссия
4 : 2
Унион
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
4
Унион
2
был в запасе
27.08.2021 27 авг. 2021 пт 21:30
Боруссия
3 : 2
Хоффенхайм
27.08.2021 27 авг. 2021 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия
3
Хоффенхайм
2
был в запасе
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:30
Бавария
3 : 1
Боруссия
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бавария
3
Боруссия
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
08.04.2022 08 апр. 2022 пт 21:30
Штутгарт
0 : 2
Боруссия
08.04.2022 08 апр. 2022 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
0
Боруссия
2
был в запасе
20.03.2022 20 марта 2022 вс 21:30
Кельн
1 : 1
Боруссия
20.03.2022 20 марта 2022 вс 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1
Боруссия
1
был в запасе
16.03.2022 16 марта 2022 ср 20:30
Майнц
0 : 1
Боруссия
16.03.2022 16 марта 2022 ср 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Майнц
0
Боруссия
1
был в запасе
27.02.2022 27 февр. 2022 вс 19:30
Аугсбург
1 : 1
Боруссия
27.02.2022 27 февр. 2022 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Аугсбург
1
Боруссия
1
был в запасе
13.02.2022 13 февр. 2022 вс 17:30
Унион
0 : 3
Боруссия
13.02.2022 13 февр. 2022 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Унион
0
Боруссия
3
был в запасе