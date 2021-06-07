Крисс Карклинс
№6
Защитник
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Команда
Валмиера
Возраст
25
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.06.2021 07 июня 2021 пн 21:45
Германия
7 : 1
Латвия
07.06.2021 07 июня 2021 пн 21:45
минуты: 1' - 61'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Германия
7
Латвия
1
минуты: 1' - 61' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь