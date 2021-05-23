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Михал Карбовник
№6
Защитник
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Команда
Брайтон & Хов
Возраст
20
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига наций. лига а
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Арсенал
2 : 0
Брайтон & Хов
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
2
Брайтон & Хов
0
был в запасе
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:00
Брайтон & Хов
3 : 2
Манчестер Сити
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Брайтон & Хов
3
Манчестер Сити
2
был в запасе
15.05.2021
15 мая 2021
сб
22:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Хэм
15.05.2021
15 мая 2021
сб
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
1
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
21:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Брайтон & Хов
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
21:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
Бернли
1 : 1
Брайтон & Хов
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
был в запасе