Михал Карбовник
№6
Защитник
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Команда
Брайтон & Хов
Возраст
20
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Арсенал
2 : 0
Брайтон & Хов
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
2
Брайтон & Хов
0
был в запасе
18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:00
Брайтон & Хов
3 : 2
Манчестер Сити
18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Брайтон & Хов
3
Манчестер Сити
2
был в запасе
15.05.2021 15 мая 2021 сб 22:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Хэм
15.05.2021 15 мая 2021 сб 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
1
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 21:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Брайтон & Хов
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 21:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
Бернли
1 : 1
Брайтон & Хов
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
был в запасе