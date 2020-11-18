Расмус Карьялайнен
№37
Нападающий
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Команда
Эребру
Возраст
25
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Уэльс
3 : 1
Финляндия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 6 тур
Уэльс
3
Финляндия
1
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Болгария
1 : 2
Финляндия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 5 тур
Болгария
1
Финляндия
2
был в запасе
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 19:00
Финляндия
1 : 0
Ирландия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 4 тур
Финляндия
1
Ирландия
0
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Финляндия
2 : 0
Болгария
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 87' - 90'
Лига наций. Лига В, 3 тур
Финляндия
2
Болгария
0
минуты: 87' - 90' / Лига наций. Лига В, 3 тур
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
Ирландия
0 : 1
Финляндия
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 90' - 90'
Лига наций. Лига В, 2 тур
Ирландия
0
Финляндия
1
минуты: 90' - 90' / Лига наций. Лига В, 2 тур
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Финляндия
0 : 1
Уэльс
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Финляндия
0
Уэльс
1
был в запасе