Эфеджан Караджа
№7
Нападающий
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Команда
Аланьяспор
Возраст
31
Рост
169
В сборной дебютировал в 29 лет, провел всего 5 матчей, зато забил гол и кому – немцам. Тогда матч закончился 3:3, а Лев очень злился из-за этого гола и результата в целом.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Турция
3 : 2
Россия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 5 тур
Турция
3
Россия
2
был в запасе