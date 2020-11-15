Эфеджан Караджа №7 Нападающий Подписаться

Команда Аланьяспор

Возраст 31

Рост 169

В сборной дебютировал в 29 лет, провел всего 5 матчей, зато забил гол и кому – немцам. Тогда матч закончился 3:3, а Лев очень злился из-за этого гола и результата в целом.