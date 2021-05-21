Алехандро Кантеро
№29
Нападающий
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Команда
Леванте
Возраст
21
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.05.2021 21 мая 2021 пт 22:00
Леванте
2 : 2
Кадис
21.05.2021 21 мая 2021 пт 22:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
2
Кадис
2
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Хетафе
2 : 1
Леванте
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
2
Леванте
1
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2021 11 мая 2021 вт 23:00
Леванте
3 : 3
Барселона
11.05.2021 11 мая 2021 вт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
3
Барселона
3
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Алавес
2 : 2
Леванте
51'
51'
51'
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 35 тур
Алавес
2
Леванте
2
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 35 тур