Лукаш Калвах
№23
Полузащитник
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Команда
Виктория
Возраст
25
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:30
Хапоэль
1 : 0
Виктория
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Хапоэль
1
Виктория
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 19:00
Виктория
3 : 0
Сендерийск
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Виктория
3
Сендерийск
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд