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Пьер Калюлю
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Пьер Калюлю
№20
Защитник
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Ближайший матч
Милан - Фиорентина
Команда
Милан
Гражданство
Франция
Возраст
21
Рост
179
Вес
69
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2021
2020/2021
2020
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
01.05.2022
01 мая 2022
вс
16:00
Милан
-:-
Фиорентина
01.05.2022
01 мая 2022
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
-
Фиорентина
-
15.04.2022
15 апр. 2022
пт
22:00
Милан
2 : 0
Дженоа
15.04.2022
15 апр. 2022
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
04.04.2022
04 апр. 2022
пн
21:45
Милан
0 : 0
Болонья
04.04.2022
04 апр. 2022
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
12.03.2022
12 марта 2022
сб
22:45
Милан
1 : 0
Эмполи
19'
19'
19'
12.03.2022
12 марта 2022
сб
22:45
19'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
25.02.2022
25 февр. 2022
пт
20:45
Милан
1 : 1
Удинезе
25.02.2022
25 февр. 2022
пт
20:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе
13.02.2022
13 февр. 2022
вс
14:30
Милан
1 : 0
Сампдория
13.02.2022
13 февр. 2022
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Сампдория
0
был в запасе
23.01.2022
23 янв. 2022
вс
22:45
Милан
0 : 0
Ювентус
23.01.2022
23 янв. 2022
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
17.01.2022
17 янв. 2022
пн
20:30
Милан
1 : 2
Специя
23'
23'
23'
17.01.2022
17 янв. 2022
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.01.2022
06 янв. 2022
чт
20:30
Милан
3 : 1
Рома
06.01.2022
06 янв. 2022
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
19.12.2021
19 дек. 2021
вс
22:45
Милан
0 : 1
Наполи
19.12.2021
19 дек. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0
Наполи
1
был в запасе
04.12.2021
04 дек. 2021
сб
17:00
Милан
2 : 0
Салернитана
04.12.2021
04 дек. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2
Салернитана
0
был в запасе
28.11.2021
28 нояб. 2021
вс
17:00
Милан
1 : 3
Сассуоло
28.11.2021
28 нояб. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
1
Сассуоло
3
был в запасе
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
22:45
Милан
1 : 1
Интер
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
1
Интер
1
был в запасе
26.10.2021
26 окт. 2021
вт
21:45
Милан
1 : 0
Торино
34'
34'
34'
26.10.2021
26 окт. 2021
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
16.10.2021
16 окт. 2021
сб
21:45
Милан
3 : 2
Верона
16.10.2021
16 окт. 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
3
Верона
2
был в запасе
22.09.2021
22 сент. 2021
ср
21:45
Милан
2 : 0
Венеция
22.09.2021
22 сент. 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2
Венеция
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
19:00
Милан
2 : 0
Лацио
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
2
Лацио
0
был в запасе
29.08.2021
29 авг. 2021
вс
21:45
Милан
4 : 1
Кальяри
29.08.2021
29 авг. 2021
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
4
Кальяри
1
был в запасе
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
21:45
Лацио
1 : 2
Милан
83'
83'
83'
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
10.04.2022
10 апр. 2022
вс
21:45
Торино
0 : 0
Милан
36'
36'
36'
10.04.2022
10 апр. 2022
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
0
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
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