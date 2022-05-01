Пьер Калюлю

№20
Защитник
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Ближайший матч
Милан - Фиорентина
Команда
Милан
Гражданство
Франция
Возраст
21
Рост
179
Вес
69
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Милан
-:-
Фиорентина
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
-
Фиорентина
-
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 22:00
Милан
2 : 0
Дженоа
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
04.04.2022 04 апр. 2022 пн 21:45
Милан
0 : 0
Болонья
04.04.2022 04 апр. 2022 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
12.03.2022 12 марта 2022 сб 22:45
Милан
1 : 0
Эмполи
19'
19'
19'
12.03.2022 12 марта 2022 сб 22:45
19'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
25.02.2022 25 февр. 2022 пт 20:45
Милан
1 : 1
Удинезе
25.02.2022 25 февр. 2022 пт 20:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе
13.02.2022 13 февр. 2022 вс 14:30
Милан
1 : 0
Сампдория
13.02.2022 13 февр. 2022 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Сампдория
0
был в запасе
23.01.2022 23 янв. 2022 вс 22:45
Милан
0 : 0
Ювентус
23.01.2022 23 янв. 2022 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
17.01.2022 17 янв. 2022 пн 20:30
Милан
1 : 2
Специя
23'
23'
23'
17.01.2022 17 янв. 2022 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.01.2022 06 янв. 2022 чт 20:30
Милан
3 : 1
Рома
06.01.2022 06 янв. 2022 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 22:45
Милан
0 : 1
Наполи
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0
Наполи
1
был в запасе
04.12.2021 04 дек. 2021 сб 17:00
Милан
2 : 0
Салернитана
04.12.2021 04 дек. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2
Салернитана
0
был в запасе
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 17:00
Милан
1 : 3
Сассуоло
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
1
Сассуоло
3
был в запасе
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 22:45
Милан
1 : 1
Интер
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
1
Интер
1
был в запасе
26.10.2021 26 окт. 2021 вт 21:45
Милан
1 : 0
Торино
34'
34'
34'
26.10.2021 26 окт. 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
16.10.2021 16 окт. 2021 сб 21:45
Милан
3 : 2
Верона
16.10.2021 16 окт. 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
3
Верона
2
был в запасе
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 21:45
Милан
2 : 0
Венеция
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2
Венеция
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 19:00
Милан
2 : 0
Лацио
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
2
Лацио
0
был в запасе
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 21:45
Милан
4 : 1
Кальяри
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
4
Кальяри
1
был в запасе
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 21:45
Лацио
1 : 2
Милан
83'
83'
83'
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 21:45
Торино
0 : 0
Милан
36'
36'
36'
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
0
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур