Дарио Кайзер
№20
Защитник
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Команда
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
Сан-Марино
0 : 2
Лихтенштейн
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига D, 2 тур
Сан-Марино
0
Лихтенштейн
2
был в запасе