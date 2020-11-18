Жорис Кайембе
№12
Защитник
Подписаться
Команда
Шарлеруа
Возраст
26
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Бельгия
4 : 2
Дания
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 6 тур
Бельгия
4
Дания
2
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Англия
2 : 1
Бельгия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига А, 3 тур
Англия
2
Бельгия
1
был в запасе