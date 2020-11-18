Адван Кадушич

№97
Защитник
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Команда
Целе
Гражданство
Босния и Герцеговина
Возраст
24
Рост
176
Вес
73
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига наций. лига c
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Босния и Герцеговина
0 : 2
Италия
62'
62'
62'
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 79'
Лига наций. Лига C, 6 тур
Босния и Герцеговина
0
Италия
2
минуты: 1' - 79' / Лига наций. Лига C, 6 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Босния и Герцеговина
0 : 0
Нидерланды
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига C, 3 тур
Босния и Герцеговина
0
Нидерланды
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига C, 3 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Нидерланды
3 : 1
Босния и Герцеговина
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Лига наций. Лига C, 5 тур
Нидерланды
3
Босния и Герцеговина
1
был в запасе