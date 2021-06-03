Йхондер Кадис
№99
Нападающий
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Команда
Возраст
25
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.06.2021 03 июня 2021 чт 23:00
Боливия
3 : 1
Венесуэла
03.06.2021 03 июня 2021 чт 23:00
минуты: 79' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
Боливия
3
Венесуэла
1
минуты: 79' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур