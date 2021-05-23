Kacper Urbański
№82
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Болонья
1 : 4
Ювентус
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
1
Ювентус
4
был в запасе
17.05.2021 17 мая 2021 пн 21:45
Верона
2 : 2
Болонья
17.05.2021 17 мая 2021 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2
Болонья
2
был в запасе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Болонья
0 : 2
Дженоа
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
0
Дженоа
2
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Болонья
3 : 3
Фиорентина
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
3
Фиорентина
3
был в запасе