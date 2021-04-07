K. Perrot
№0
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Статистика
Матчи
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 17:45
ГФА 74
4 : 0
Ле-Пюи
45'
45'
45'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 17:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
ГФА 74
4
Ле-Пюи
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/8 финала