K. Krastev
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:00
Кукеси
2 : 1
Славия
81'
81'
81'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:00
81'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Кукеси
2
Славия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд