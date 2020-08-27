K. Buckley
№0
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 19:30
Фехервар
1 : 1
Богемиан
85'
85'
85'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 19:30
минуты: 1' - 109'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Фехервар
1
Богемиан
1
минуты: 1' - 109' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд