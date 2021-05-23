K. Al Aswad
№0
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Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:00
Украина
1 : 1
Бахрейн
49'
49'
49'
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Май
Украина
1
Бахрейн
1
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Май