Juan Ignacio Brunet Bordin
№36
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 19:30
Гранада
0 : 0
Хетафе
23.05.2021 23 мая 2021 вс 19:30
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
0
Хетафе
0
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 38 тур