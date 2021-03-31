Исак-Бергманн Йоуханнессон
№27
Полузащитник
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Команда
Норрчепинг
Возраст
18
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Лихтенштейн
1 : 4
Исландия
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 81' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Лихтенштейн
1
Исландия
4
минуты: 81' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур