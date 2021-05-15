Мариус Йосипой
№97
Полузащитник
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Команда
Велес
Возраст
21
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
Велес
2 : 1
Текстильщик
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Велес
2
Текстильщик
1
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
Алания
0 : 0
Велес
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Алания
0
Велес
0
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Нефтехимик
2 : 0
Велес
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нефтехимик
2
Велес
0
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
1 : 0
Велес
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Динамо
1
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Велес
2 : 1
Иртыш
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Велес
2
Иртыш
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 12:00
Томь
0 : 0
Велес
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Томь
0
Велес
0
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Чертаново
2 : 4
Велес
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чертаново
2
Велес
4
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Велес
5 : 0
Спартак-2
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Велес
5
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Велес
0 : 1
Балтика
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Велес
0
Балтика
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2
Велес
1
был в запасе