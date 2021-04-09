José Bica
№34
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Метц
0 : 2
Лилль
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
0
Лилль
2
был в запасе