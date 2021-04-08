Филип Йоргенсен
№35
Вратарь
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Команда
Вильярреал
Возраст
19
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Динамо
0 : 1
Вильярреал
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Динамо
0
Вильярреал
1
был в запасе
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
Вильярреал
2 : 0
Динамо
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Вильярреал
2
Динамо
0
был в запасе
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
Динамо
0 : 2
Вильярреал
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Динамо
0
Вильярреал
2
был в запасе