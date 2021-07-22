Jordan N'Kololo

№35
Нападающий
Jordan N'Kololo
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
22.07.2021 22 июля 2021 чт -:-
Судува
0 : 0
Ракув
22.07.2021 22 июля 2021 чт -:-
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Судува
0
Ракув
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
29.07.2021 29 июля 2021 чт 20:00
Ракув
0(4) : 0(3)
Судува
29.07.2021 29 июля 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Ракув
0
Судува
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд