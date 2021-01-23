Jordan Hugill
№9
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
Барнсли
1 : 0
Норвич Сити
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Барнсли
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 65' / Англия. Кубок, 1/16 финала
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
Норвич Сити
2 : 0
Ковентри
7'
7'
7'
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
7'
минуты: 1' - 72'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Норвич Сити
2
Ковентри
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Кубок, 1/32 финала