Jonas Michelbrink
№40
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Герта
0 : 0
Кельн
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
минуты: 67' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Герта
0
Кельн
0
минуты: 67' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:00
Шальке-04
1 : 2
Герта
90'
90'
90'
12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:00
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
1
Герта
2
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур