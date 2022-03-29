Георги Йомов

№30
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Болгария
Возраст
24
Рост
174
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
29.03.2022 29 марта 2022 вт 17:00
Хорватия
2 : 1
Болгария
29.03.2022 29 марта 2022 вт 17:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Март
Хорватия
2
Болгария
1
был в запасе