Joel Asoro

№11
Нападающий
Joel Asoro
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
италия. серия а
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 21:45
Верона
0 : 0
Дженоа
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
0
Дженоа
0
был в запасе