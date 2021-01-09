Joe Rafferty
№15
Нападающий
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Статистика
Матчи
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
Уикомб Уондерерс
4 : 1
Престон
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уикомб Уондерерс
4
Престон
1
минуты: 1' - 74' / Англия. Кубок, 1/32 финала