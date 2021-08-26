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Joe Lewis

№1
Нападающий
Joe Lewis
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 21:45
Абердин
1 : 3
Карабах
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Абердин
1
Карабах
3
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 4 раунд
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:45
Абердин
2 : 1
Брейдаблик
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Абердин
2
Брейдаблик
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд
22.07.2021 22 июля 2021 чт 21:45
Абердин
5 : 1
Хэкен
22.07.2021 22 июля 2021 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Абердин
5
Хэкен
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 19:00
Карабах
1 : 0
Абердин
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Карабах
1
Абердин
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 4 раунд
29.07.2021 29 июля 2021 чт 19:30
Хэкен
2 : 0
Абердин
68'
68'
68'
29.07.2021 29 июля 2021 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Хэкен
2
Абердин
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд