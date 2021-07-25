Joe Bell

№8
Нападающий
Joe Bell
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Сезон:
Турнир:
олимпиада групповой этап
25.07.2021 25 июля 2021 вс 11:00
Новая Зеландия (мол.)
2 : 3
Гондурас (мол.)
25.07.2021 25 июля 2021 вс 11:00
минуты: 1' - 90'
Олимпиада Групповой этап, 2 тур
Новая Зеландия (мол.)
2
Гондурас (мол.)
3
минуты: 1' - 90' / Олимпиада Групповой этап, 2 тур
28.07.2021 28 июля 2021 ср 11:30
Румыния (мол.)
0 : 0
Новая Зеландия (мол.)
28.07.2021 28 июля 2021 ср 11:30
минуты: 1' - 90'
Олимпиада Групповой этап, 3 тур
Румыния (мол.)
0
Новая Зеландия (мол.)
0
минуты: 1' - 90' / Олимпиада Групповой этап, 3 тур