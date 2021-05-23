Jesuran Rak-Sakyi
№39
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Ливерпуль
2 : 0
Кристал Пэлас
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
19.05.2021 19 мая 2021 ср 21:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Арсенал
19.05.2021 19 мая 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Кристал Пэлас
1
Арсенал
3
был в запасе