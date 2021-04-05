Jean-Philippe Gbamin
№25
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 20:00
Эвертон
1 : 1
Кристал Пэлас
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 20:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур