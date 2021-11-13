Jayce Mascarenhas-Olivero

№12
Нападающий
Jayce Mascarenhas-Olivero
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Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 20:00
Турция
6 : 0
Гибралтар
22'
22'
22'
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Турция
6
Гибралтар
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
Нидерланды
6 : 0
Гибралтар
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Нидерланды
6
Гибралтар
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур