Jason Kerr

№15
Нападающий
Jason Kerr
Подписаться
Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
Турнир:
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 18:00
Сток Сити
2 : 0
Уиган Атлетик
45'
45'
45'
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Сток Сити
2
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала